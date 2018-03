ItLUG Udine 2018: nuova ‘invasione’ di Lego in città

UDINE - Un weekend in compagnia dei mattoncini più famosi al mondo: il 14 e 15 aprile Udine viene invasa dai Lego®.

‘ITLUG UDINE 2018 - MATTONCINI IN CITTÀ’ è il nome dato alla kermesse giunta alla terza edizione, che porterà nel capoluogo friulano una sessantina di espositori provenienti da varie regioni Italia. L'evento è organizzato dall'associazione ItLUG (Italian Lego User Group) in collaborazione con FVG Brick Team (gruppo regionale di appassionati Lego®). Negli ambienti messi a disposizione dall’istituto salesiano Bearzi (via don Bosco 2, Udine), verranno esposte opere e diorami realizzati interamente con i mattoncini danesi. I cultori Lego® presenteranno opere a tema Star Wars e City, Lego® Friends e Elves, Lego® NXT e Mindstorm, Lego® Technic, pirati, castelli, robot e cartoni animati, la storia di Udine con i mattoncini, la fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale e il villaggio natalizio, un fantastico diorama di dieci metri con treni e costruzioni degli anni '60 e tante altre costruzioni di fantasia.

SARÀ PRESENTE UN’AREA GIOCO rigorosamente fornita di mattoncini Lego® a disposizione di bambini e adulti per realizzare costruzioni d’ogni genere e verrà proposto un laboratorio a tema in cui dare spazio alla fantasia e alla creatività. I ragazzi delle elementari e delle medie potranno presentare le loro opere al concorso a premi ‘La FabBRICKa delle Idee’. Apertura della mostra sabato 14 aprile alle 14 e spazio al pubblico per stupirsi davanti a tanta creatività e, perché no, per tornare a giocare con i mitici mattoncini. L'ingresso alla mostra, il concorso e le attività proposte sono gratuiti.

ORARI: Sabato 14 aprile 14 – 19, domenica 15 aprile 10 – 18.