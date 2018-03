Elezioni a Udine, in campo sette aspiranti sindaco

UDINE - Sedici liste per sette candidati sindaco. Si sono conclusi martedì 27 marzo alle 12, i termini per la presentazione alla segreteria generale delle candidature alla carica di primo cittadino e di consigliere comunale per il Comune di Udine in vista delle prossime consultazioni elettorali del 29 aprile.

TUTTI I CANDIDATI - Ecco l'elenco dei candidati sindaco e delle liste che li sostengono presentate a palazzo D'Aronco:

Enrico Bertossi sostenuto da due liste: Friuli Futuro con Bertossi sindaco, Prima Udine Lista Bertossi sindaco;

sostenuto da due liste: Friuli Futuro con Bertossi sindaco, Prima Udine Lista Bertossi sindaco; Pompea Maria Rosaria Capozzi sostenuta da una lista: Movimento Cinque Stelle;

sostenuta da una lista: Movimento Cinque Stelle; Pietro Fontanini sostenuto da cinque liste: Lega Salvini Fontanini sindaco, Identità Civica Fontanini sindaco, Autonomia responsabile Tondo per Udine, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Forza Italia Berlusconi per Fontanini;

sostenuto da cinque liste: Lega Salvini Fontanini sindaco, Identità Civica Fontanini sindaco, Autonomia responsabile Tondo per Udine, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Forza Italia Berlusconi per Fontanini; Vincenzo Martines sostenuto da quattro liste: Partito Democratico Martines sindaco, Progetto Innovare, Siamo Udine con Martines, Udine Sinistraperta;

sostenuto da quattro liste: Partito Democratico Martines sindaco, Progetto Innovare, Siamo Udine con Martines, Udine Sinistraperta; Luca Minestrelli sostenuto da una lista: Casapound Italia;

sostenuto da una lista: Casapound Italia; Stefano Salmè sostenuto da due liste: Io amo Udine, Lista Salmè sindaco Udine agli udinesi;

sostenuto da due liste: Io amo Udine, Lista Salmè sindaco Udine agli udinesi; Andrea Valcic sostenuto da una lista: Patto per Udine Valcic sindaco.

QUI sono elencati tutti i candidati alla carica di consigliere comunale.

SI VOTERA' SOLO DOMENICA 29 APRILE - Ogni lista è trasmessa, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente. La Commissione procede all'esame delle candidature entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. Al termine delle operazioni la Commissione procede al sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste per determinare la loro la posizione sulla scheda di votazione e sui manifesti delle candidature.

Le elezioni comunali a Udine, lo ricordiamo, si svolgeranno il 29 aprile in contemporaneità con le elezioni regionali e i referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della domenica.

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la legge prevede lo svolgimento del turno di ballottaggio nel caso in cui, al primo turno, nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.