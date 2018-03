Udine in fiore, via Mercatovecchio chiusa fino al 3 aprile

UDINE - Il Comune di Udine informa che a partire da mercoledì 28 marzo, e fino a martedì 3 aprile, via Mercatovecchio sarà chiusa al traffico per consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione 'Udine in fiore', in programma nella centralissima via cittadina da giovedì 29 marzo a martedì 2 aprile. Di conseguenza, d'accordo con Saf, verranno deviati gli autobus che transitano lungo l'asse via Vittorio Veneto-via Gemona, mentre verrà garantito, ma solo fino alle 10 e dopo le 19.30, l'accesso ai mezzi autorizzati per carico e scarico.