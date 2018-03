Furto da 12 mila euro in profumeria

MARTIGNACCO – Ancora un furto in un negozio di profumi. Dopo San Giovanni al Natisone e Pradamano, è la volta di Martignacco. A finire nel mirino dei ladri è stato un punto vendita del Centro commerciale Città Fiera. Dalla profumeria Douglas sono sparite 109 confezioni di profumi e cosmetici, per un valore stimato in 12 mila euro.

Il colpo è stato messo a segno tra sabato 17 e domenica 18 marzo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, grazie anche all’ausilio delle telecamere del Centro commerciale. Ad accorgersi del fatto è stata una commessa che si stava occupando dell’inventario. Ancora da chiarire, quindi, i contorni della vicenda.