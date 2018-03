Incidente in A4: traffico congestionato verso Venezia

UDINE - Incidente in A4, accaduto intorno alle ore 13 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito lieve. Il traffico è congestionato e sono sei, attualmente, i chilometri di coda nel tratto interessato dal sinistro. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie (ausiliari e manutenzione d’urgenza per effettuare eventuali rilievi), la Polstrada, il 115, e il 118. Al momento il traffico viene fatto scorrere solo lungo una corsia, per consentire ai soccorsi meccanici di rimuovere il veicolo incidentato dei tre coinvolti.