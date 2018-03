Udinese, si fermano Fofana e Behrami

UDINE - Brutte notizie per Massimo Oddo. Due lesioni muscolari hanno messo ko Seko Fofana e Valon Behrami. Il primo non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti a causa di una lesione al muscolo otturatore esterno destro. Il calciatore è già stato sottoposto agli esami strumentali del caso e l'evoluzione clinica dell'infortunio sarà valutata attraverso un attento monitoraggio fisico riabilitativo. Seko è già al lavoro con lo staff bianconero e le sue condizioni come il percorso di recupero verranno valutate quotidianamente.

Per quanto riguarda Behrami, in seguito all’infortunio subito nel corso del ritiro con la Nazionale Svizzera, è stato sottoposto a esami diagnostici strumentali dallo staff dell’Udinese, che hanno confermato quanto riportato dai referti ottenuti dallo staff medico elvetico: si evidenzia una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, problema che terrà il giocatore lontano dal campo per circa tre settimane. L’evoluzione clinica dell’infortunio sarà valutata attraverso un attento monitoraggio fisico riabilitativo.