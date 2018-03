Natale con i tuoi...'Pasqua Faraonica' alla discoteca ‘La Grotta’

ARTEGNA – Come dice un vecchio assunto popolare, ‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’. Domenica 1 aprile quindi, tutti liberi di scegliere il divertimento alla discoteca ‘La Grotta’ di Artegna, dove andrà in scena la ‘Pasqua Faraonica’. Un evento eccezionale in quanto frutto della collaborazione tra la discoteca B!Side, Discoteca Al Picchio, Krepapelle, Sunday Break, Ami, La Malavie, Seven, Cavallo'S, 90 Is Magic, MercoleBeach MaraKaibo, APEricoloso!

Tre Sale aperte con tre differenti ambientazionimusicali che vedranno alternate star della musica dance con i grandi Datura e i mitici Paps'nscar, capitanati dal gruppo di 90 is magic Max Zuleger e Alex B, fino ad arrivare alle sonorità Hip-Hop e Reggaeton della Malavie e quelle più techno del gruppo puro sangue. Un evento per tutti i gusti, organizzato dai migliori gruppi della notte made in Friuli (Gaf, Ivan, Patrik&Pigno).