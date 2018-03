‘Pasqua in città. Udine in fiore’ si sposta in via Mercatovecchio

UDINE - Con l’arrivo della primavera, Udine torna a riempirsi di profumi e colori con la settima edizione di ‘Pasqua in città. Udine in fiore’, la manifestazione di primavera a ingresso libero, organizzata dal Flash Srl in collaborazione con il Comune di Udine, interamente dedicata ai fiori, alle piante e ai dolci e le uova pasquali, in programma da giovedì 29 marzo fino a lunedì 2 aprile in Via Mercatovecchio a Udine.

ESPOSITORI DA TUTTA ITALIA - L’attesa rassegna dedicata al settore florovivaistico riunisce commercianti e artigiani provenienti da tutta Italia attivi nella vendita di piante, fiori e articoli da giardino. Saranno una ventina gli espositori provenienti da tutta Italia che, per il periodo pasquale, proporranno a Udine piante, fiori, artigianato, prodotti tipici, arredo per il giardino e molto altro ancora. Una grande mostra mercato dove sarà possibile ammirare e acquistare piante grasse, aromatiche e da frutto, primizie regionali, camelie e rododendri, rose inglesi, ranuncoli, ortensie, azalee, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda, tante varietà di spezie e molte altre novità.

VIA MERCATOVECCHIO ‘FIORITA’ - Per cinque giorni Via Mercatovecchio si trasformerà in un autentico giardino fiorito in pieno centro città: dalla Sicilia proverranno le piante di agrumi, dal Veneto gli alberi da frutto, dall’Olanda i bulbi mentre dalla Liguria arriveranno rose, roseti e rosai dall’inconfondibile profumo. Non mancheranno poi le piante aromatiche, utilizzate in cucina che hanno anche una funzione ornamentale: oltre a quelle più classiche, come il basilico, il rosmarino e la salvia, saranno presenti pure dragoncello, coriandolo, camomilla e melissa, ideali per gli infusi.

NUMEROSE INFINE LE INIZIATIVE PARALLELE, con dimostrazioni, laboratori, incontri gratuiti e, durante tutta la manifestazione, consigli utili per tutti da parte degli esperti della PromoFlor. Grazie alla collaborazione con l'associazione Promoflor, espositori, promotori e venditori saranno a disposizione del pubblico per consigli e informazioni su come prendersi cura delle proprie piante. Negli ultimi anni, infatti, l'attenzione per l'ambiente è cresciuta ed è sempre più facile realizzare un giardino in ogni spazio. Le piante non sono solo belle esteticamente, ma sono anche un elemento vivo di cui prendersi cura. Ecco perché danno soddisfazione e appassionano sempre più persone. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 9 alle 20 e per Pasqua e Pasquetta sono in programma golose sorprese per bambini e adulti.

A PASQUA - Il momento più atteso della manifestazione sarà proprio il giorno di Pasqua: domenica 1 aprile sarà aperto un uovo gigante e la cioccolata verrà distribuita gratuitamente a tutti i presenti, iniziando dai più piccoli.