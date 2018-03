Giuseppe Battiston a Udine per presentare ‘Io c’è’

UDINE – Ancora grandi titoli e graditi ospiti al cinema Centrale, dove arriva in programma Io c'è, terzo lungometraggio di Alessandro Aronadio (già autore del gioiellino in bianco e nero Orecchie). Nel cast, accanto a Edoardo Leo e Margherita Buy, anche il ‘nostro’ Giuseppe Battiston, che presenterà il film al pubblico udinese venerdì 30 marzo alle 20. La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso la cassa del cinema Centrale.

LA PELLICOLA - Massimo Alberti è il proprietario del ‘Miracolo Italiano’, un B&B ormai ridotto ad una fatiscente palazzina. Pochi clienti e troppe tasse. Massimo ha un’illuminazione: per sopravvivere deve trasformare il ‘Miracolo Italiano’ in luogo di culto, dove ospitare i turisti in cambio di una donazione. Esentasse. Nasce così lo Ionismo, la prima religione nata per assolvere da tasse e contributi... Una commedia caustica che non teme di scherzare, in modo graffiante e intelligente, su argomenti come crisi economica e religione. Preparatevi a convertirvi. In attesa di rivedere Battiston sul grande schermo con il suo ultimo film italiano, ricordiamo anche che l’attore udinese sbarca nel Regno Unito (e da stasera su Sky Atlantic) con la miniserie televisiva Trust, ideata e co-diretta da Danny Boyle sul caso John Paul Getty III.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.