Che tempo farà sabato 31 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La regione Fvg è stata interessata da un fronte atlantico nella notte fra giovedì e venerdì, in seguito sono affluite correnti sud-occidentali a tratti più umide ed instabili. Fra venerdì sera e sabato mattina arriverà un altro fronte, accompagnato da Scirocco nei bassi strati, mentre poi sabato in giornata l'afflusso umido meridionale andrà attenuandosi.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg nella giornata del 31 marzo avremo, nella notte e fino al primo mattino, piogge abbondanti, intense sulle Prealpi Giulie, in giornata nuvolosità variabile con piogge residue in genere moderate, ma con possibili temporali. Nevicate anche abbondanti oltre i 1500-1700 metri. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato, in attenuazione nel pomeriggio.