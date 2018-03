'Mangiare zen' arriva in piazza San Giacomo

UDINE - Grande festa all'insegna della vita felice, in salute e consapevole: nella vigilia di Pasqua piazza San Giacomo diventa avamposto del Mangiare Zen, ovvero responsabilmente e con il sorriso sulle labbra, perché la dieta mediterranea è dieta della longevità, del benessere e del bell'essere. Sabato 31 marzo dalle 15.30 alle 20 la biologa nutrizionista Marta Ciani sarà a disposizione per visite nutrizionali e test impedenziometrici gratuiti che valutano massa magra, massa grassa, livello di idratazione del corpo. Dalle 18 si esibirà il cantante Giovanni Miani che ripercorrerà the best of del suo repertorio e del repertorio italiano, perché «mangiare bene e sano vuol dire anche essere felici!», dichiara il cantante. Proseguirà anche l'adesione alla campagna contro il cibo spazzatura per presentare la petizione in autunno al Comune di Udine.

I CITTADINI POTRANNO BENEFICIARE DI ESTRATTI DI FRUTTA E VERDURA offerti da Juice Tonic e assaggi di pietanze by Universo Vegano, entrambi sponsor dell'iniziativa, nelle cui attività si potrà anche firmare fino all'autunno. Continua anche l'attività di segnalazione dei prodotti con etichette ingannevoli e alimenti reclamizzati come sani ma in realtà artefatti e pieni di conservanti, acidi grassi idrogenati, zuccheri. «Stiamo analizzando vari prodotti, anche sotto il profilo dell'impatto pubblicitario – dichiara la biologa nutrizionista Marta Ciani – in modo da sfatare alcuni miti e, soprattutto, evitare che i consumatori si fidino di parole e immagini che nulla hanno a che vedere con prodotti ipercalorici, iperzuccherati».