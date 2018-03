Camion carico di legna finisce fuori strada: Pontebbana in tilt

GEMONA DEL FRIULI - Il conducente ha perso il controllo e il camion si è ribaltato. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata del 30 marzo, attorno alle 7.30, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto compreso tra i due impianti semaforici, di fronte all'officina Auto Rossi, a Gemona del Friuli.

I FATTI - Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. In quel momento pioveva molto e forse è stata proprio la forte pioggia e il manto stradale bagnato a far perdere il controllo del mezzo al conducente che fortunatamente non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri di Gemona del Friuli che si sono occupati della viabilità e degli accertamenti del caso, anche i soccorsi meccanici e i vigili del fuoco. Parte del carico di legname è finito sul bordo carreggiata, come anticipato senza colpire veicoli in transito.