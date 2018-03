Gli eventi in programma sabato 31 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Riapre l’area faunistica Parulana di Forni di Sopra

L’area faunistica Parulana di Forni di Sopra, un luogo tra i più belli in regione, immerso nella natura incontaminata, all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane, inaugura la stagione 2018. L’apertura è fissata per sabato 31 marzo. Tutte le info, qui.

Lupanica Race e Lupanica Walk

Un assaggio di Boschinfesta. Sabato 31 marzo si svolgeranno, infatti, l’anteprima della quarta edizione della manifestazione dedicata ai boschi planiziali della bassa friulana: la Lupanica Race e la Lupanica Walk. maggiori info, qui.

‘Le donne del Gujarat’ in mostra all'etnografico

Aprirà i battenti il 31 marzo, alle 16.30, al Museo Etnografico del Friuli la mostra ‘Donne del Gujarat’, la personale della fotografa e architetto di origini triestine che è andata alla ricerca del vero Guajarat, nei villaggi e nel deserto del Kutch, per incontrare le minoranze etniche e in particolare le donne. Maggiori info, qui.

Decora il tuo uovo con gli allievi pasticceri dello Stringher!

Da sabato 24 marzo a sabato 31 marzo, grazie al contributo degli allievi pasticceri dell’Istituito Alberghiero 'B. Stringher', in uno spazio appositamente allestito per la Pasqua al primo piano del centro commerciale Città Fiera, si potranno ricevere tutti i consigli e le dimostrazioni per personalizzare la decorazione dell’uovo di cioccolato con la pasta di zucchero e inserire la sorpresa al suo interno. Maggiori info, qui.

‘La fragilità del leone’ e ‘La carezza dell'acqua’

A chiusura del fitto calendario di Calendidonna 2018, sabato 31 marzo alle 18 alla libreria Moderna in via Cavour a Udine, è in programma un doppio appuntamento con la presentazione di due libri che rievocano luci e ombre di intensi personaggi femminili sullo sfondo di una Venezia inedita, colta nel suo complesso rapporto con la terra friulana. Protagonisti dell'ultimo appuntamento della rassegna messa a punto da Comune e Commissione Pari Opportunità in occasione dell'8 marzo, infatti, saranno ‘La fragilità del leone’ (edito da Forum nel 2016 e già Premio Selezione ‘Raccontami la Storia’ di Chieti) di Antonella Sbuelz e ‘La carezza dell'acqua’ (edito sempre nel 2016 da Gaspari) di Fabiana Dallavalle.

'Mangiare zen' arriva in piazza San Giacomo

Sabato 31 marzo dalle 15.30 alle 20 la biologa nutrizionista Marta Ciani sarà a disposizione per visite nutrizionali e test impedenziometrici gratuiti che valutano massa magra, massa grassa, livello di idratazione del corpo. Maggiori info, qui.

Pasqua a Pignano di Ragogna

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 31 marzo. Alle 14.30 ci sarà il 7° raduno dei Panda 4x4 e il giro turistico tra le strade sterrate del Friuli Collinare. Tutto il programma qui.

‘Pasqua in città. Udine in fiore’

Con l’arrivo della primavera, Udine torna a riempirsi di profumi e colori con la settima edizione di ‘Pasqua in città. Udine in fiore’, la manifestazione di primavera a ingresso libero, organizzata dal Flash Srl in collaborazione con il Comune di Udine, interamente dedicata ai fiori, alle piante e ai dolci e le uova pasquali, in programma da giovedì 29 marzo fino a lunedì 2 aprile in Via Mercatovecchio a Udine. Maggiori info, qui.