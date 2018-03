Nuova edizione per Lignano Boat Show 2018

LIGNANO – Torna anche quest'anno, alla Darsena Porto Vecchio, il Lignano Boat Show, manifestazione dedicata alla piccola imbarcazione da diporto giunta ormai alla terza edizione.

L’EVENTO - Il Lignano Boat Show 2018 si terrà in due weekend consecutivi (7-8 e 13-15 aprile), dalle 10 alle 22, con ingresso libero e gratuito. Durante l'evento, organizzato dall'associazione ‘Noi Operatori di Aprilia Marittima’ insieme a Lignano Sabbiadoro Gestioni – che oltre a mettere a disposizione gli spazi fornisce supporto logistico all'organizzazione – e con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, il porto di Lignano ospiterà anche stand enogastronomici e spettacoli musicali.

LA DARSENA, facilmente raggiungibile a piedi dal lungomare di Lignano, ospiterà l'esposizione delle piccole imbarcazioni da diporto, cioè i "natanti": un settore in forte crescita all'interno del mercato nautico italiano, che ha visto anche la nascita negli ultimi anni di numerosi nuovi cantieri costruttori. Oltre ad alcuni dei più importanti marchi della nautica, il Lignano Boat Show ospiterà anche diversi artigiani professionisti, che daranno prova della loro abilità con diverse dimostrazioni aperte al pubblico e porteranno un'offerta completa di accessori e di equipaggiamento (come ad esempio costruzioni in acciaio inox e legno su misura, tendalini e coperture, rigging).

LA TERZA EDIZIONE - Con questa terza edizione del Boat Show, Lignano Sabbiadoro conferma una volta di più la sua lunga tradizione nel turismo nautico: "Il complesso di Aprilia Marittima e Lignano è il più organizzato in assoluto per la nautica da diporto, grazie soprattutto alla presenza di numerose maestranze artigiane presenti sul territorio – spiega Susi Faggiani, presidente dell'associazione "Noi Operatori di Aprilia Marittima", tra gli organizzatori della manifestazione. Proprio l'offerta di qualità è uno dei motivi per cui numerosi stranieri, provenienti in particolare da Austria e Germania, sono tornati a scegliere Aprilia Marittima e Lignano per l'ormeggio e il rimessaggio della propria imbarcazione".

Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile fare riferimento al sito web ufficiale www.lignanoboatshow.it.