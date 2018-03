Pedalata ecologica e visita fotografica alle Grotte di Villanova

VILLANOVA - Doppio appuntamento, domenica 8 aprile, alle Grotte di Villanova, nel Comune di Lusevera. Si comincerà alle 8 con un’interessante visita fotografica, un evento tra i più attesi da fotografi professionisti, appassionati e curiosi. Sarà possibile ammirare e immortalare, con calma e in assoluta sicurezza, le bellezze naturali della Grotta Nuova.

LA VISITA, con l’accompagnamento di una guida esperta, durerà tre ore e si svolgerà sul percorso turistico attrezzato, prima dell’orario di apertura al pubblico. «Nelle scorse edizioni – spiega Tiziana Angotzi –, alcuni scatti artistici sono stati successivamente utilizzati dall'associazione per materiale pubblicitario e didattico». I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo mail tizcaver@gmail.com oppure chiamare il numero 347-8830590 (ore serali). Il secondo appuntamento sarà organizzato in collaborazione con i ragazzi di GO!Bike Tour. Partenza alle 10 dal parcheggio delle grotte.

LA PEDALATA ECOLOGICA consentirà di ammirare scorci inattesi dell'AltaVal Torre. «Go!Bike Tour – evidenzia Tiziana Angotzi - fa parte del gruppo di associazioni partecipanti all'Alta Val Torre Open Air Festival. Questa gita è una sorta di avvicinamento all'evento del 20 maggio: un'occasione unica per scoprire le bellezze paesaggistiche e sotterranee della zona. Dopo la pausa pranzo sarà anche possibile visitare il percorso turistico della Grotta Nuova». Escursione su prenotazione. Per informazioni, costi e prenotazioni (anche biciclette) contattare Michele Presot al numero 320-0703790 oppure scrivere a info@gobiketour.

IL GIORNO DI PASQUA il percorso sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 (ultima visita alle 17.30).

IL GIORNO DI PASQUETTA, invece, dalle 10 alle 18, con orario continuato (ultima visita ore 17.30).