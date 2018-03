Gli eventi in programma a Pasqua e Pasquetta

FVG - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma a Pasqua e Pasquetta, eccoli.

UDINE

La notte di Pasqua al Mr Charlie

Sta arrivare, anzi per tornare, uno dei momenti più attesi della stagione firmata Mr Charlie. Domenica primo aprile (dalle 23), infatti, l’appuntamento a Lignano Sabbiadoro è con ‘WhiteLove’: il tradizionale party della domenica di Pasqua.

Riapre l’area faunistica Parulana di Forni di Sopra

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, l’area faunistica Parulana resterà aperta dalle 11 alle 17, con possibilità di ristoro. I dettagli, qui.

Visita fotografica alle Grotte di Villanova

La visita, con l’accompagnamento di una guida esperta, durerà tre ore e si svolgerà sul percorso turistico attrezzato, prima dell’orario di apertura al pubblico. La Grotta sarà aperta anche a Pasqua e Pasquetta, qui gli orari.

Pasquetta sui Bastioni

Sarà un lunedì di Pasquetta da vivere tra le mura veneziane e napoleoniche della Fortezza di Palmanova, patrimonio UNESCO. Il 2 aprile è rinnovato l’appuntamento con i giochi e le attività all’aria aperta, le visite guidate alla città e alle gallerie di contromina della Fortezza, da fare a piedi o in bicicletta. Tutti i dettagli, qui.

Il Cammino delle 44 Chiesette Votive delle Valli del Natisone

Il giro delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone (in programma il 2 aprile, giorno di Pasquetta, dalle 9) riprende con un’ inedita e nuova proposta di visita (costo è di 15 euro e comprende accompagnatori ristoro e autonavetta in caso di necessità) ad altri quattro luoghi di culto di straordinario interesse. Maggiori info, qui.

‘Truc’, cultura e tradizione

Pasqua e Pasquetta tutti da vivere a Cividale del Friuli. Domenica primo e lunedì 2 aprile, in occasione delle due festività, la Città Ducale offrirà numerosi appuntamenti per residenti e visitatori. I dettagli qui.

Pasquetta al mulino di Adegliacco

Pasquetta è la giornata ideale per una scampagnata, perché non fare tappa in un antico mulino? Lunedì 2 aprile il mulino di Adegliacco (a Tavagnacco) apre le sue porte per due visite guidate, la prima alle 11, la seconda alle 15, per vivere e scoprire questa suggestiva struttura. Per saperne di più, qui.

Pasqua a Pignano di Ragogna

La sagra di Pasqua compie 75 anni. Dal lontano 1943 la frazione di Pignano ospita i tradizionali festeggiamenti, che anche quest’anno si svolgeranno nel weekend pasquale e saranno organizzati dall’Associazione Amici Pignano. Il programma per Pasqua e Pasquetta è qui.

Pasquetta in Castello

Arte e musica, ancora una volta, si incontrano per far immergere il grande pubblico in una suggestiva atmosfera, tra note e collezioni museali. Qui l’intero programma.

‘Pasqua in città. Udine in fiore’

Con l’arrivo della primavera, Udine torna a riempirsi di profumi e colori con la settima edizione di ‘Pasqua in città. Udine in fiore’, la manifestazione di primavera a ingresso libero, organizzata dal Flash Srl in collaborazione con il Comune di Udine, interamente dedicata ai fiori, alle piante e ai dolci e le uova pasquali, in programma da giovedì 29 marzo fino a lunedì 2 aprile in Via Mercatovecchio a Udine. I dettagli qui.

‘Tesori e imperatori. Lo splendore della Serbia romana’

Aperta a Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 19 nella sede di Palazzo Meizlik, ad Aquileia, la mostra ’Tesori e imperatori. Lo splendore della Serbia romana’ organizzata dalla Fondazione Aquileia, dal Museo Nazionale di Belgrado e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Aquileia e l’Associazione Nazionale per Aquileia con il supporto di Cassa Rurale Fvg, FCA e Trieste Airport. Nella giornata di Pasquetta alle ore 11 – lunedì 2 aprile – è inoltre prevista una visita tematica inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso (€ 4, gratuito fino ai 18 anni e categorie previste dal Mibact). Prenotazioni scrivendo a ufficiostampa@fondazioneaquileia.it.

‘Vasa et aromata'

I vasi di ceramica di uso apotecario sono stati per secoli manufatti artistici essenziali al corredo farmaceutico. Inoltre abbellivano gli scaffali e contenevano i semplici e i composti per i medicamenti della farmacopea tradizionale. Ma non solo, perché attraverso la ‘lettura’ di questi oggetti è possibile rileggere la storia e lo sviluppo delle farmacie udinesi la cui evoluzione. Sarà visitabile a partire dal 2 aprile, ‘Vasa et aromata. Ceramiche d'uso apotecario’, il nuovo allestimento della sala dedicata alle ‘arti del fuoco’ al Museo Etnografico del Friuli, ospitato dal 2010 nella suggestiva cornice di palazzo Giacomelli in via Grazzano a Udine. Il Museo, infatti, periodicamente prevede una rotazione nell'allestimento di alcune sale così da poter esporre al pubblico gran parte della sua ricca e articolata collezione relativa ai diversi ambiti della cultura tradizionale locale per un arco di tempo che va dal XVIII e il XX secolo. L'ingresso al nuovo allestimento salone è compreso nel biglietto. Il Museo Etnografico, lo ricordiamo, è aperto, dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 19 (orario estivo-chiuso il lunedì). Per informazioni +39 0432 1272920 museoetnografico@comune.udine.it.

TRIESTE

'La passione secondo Matteo'

Lunedì 2 aprile, alle 17, nella Chiesa Luterana di Largo Panfili a Trieste, verrà eseguita La passione secondo Matteo, in una nuova versione, che vedrà alternarsi la narrazione della vicenda terrena di Cristo con le pagine più significative del capolavoro di Johann Sebastian Bach. Maggiori info, qui.

'Pasqua in città'

Fino al 2 aprile, con orario 9-20, Trieste, nella zona di piazza Sant'Antonio Nuovo, ospita la tredicesima edizione di ‘Pasqua in città’, tradizionale appuntamento dedicato ai prodotti tipici, alle proposte artigianali, ai dolci da tutta Italia e dalle vicine Austria e Slovenia. Maggiori info, qui.

Pasquetta all'Immaginario Scientifico di Trieste

In cerca di qualcosa di originale per il lunedì di Pasquetta, magari che metta d’accordo grandi e piccini? Lunedì 2 aprile il museo dell'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (mentre resterà chiuso domenica 1° aprile): oltre alla scienza da toccare nelle sale del museo, per tutta la giornata si potrà creare e sperimentare nel laboratorio aperto ‘L’officina della creatività’. Info, qui.

Trieste: Pasqua e Pasquetta al Museo

Data la coincidenza con la prima domenica del mese, nella giornata di Pasqua (domenica 1 aprile) i Civici Musei saranno visitabili, con orario festivo, a ingresso gratuito. Porte aperte, con orario festivo, anche nella giornata di lunedì 2 aprile. Il dettaglio di sedi e orari in entrambe le giornate, qui.

PORDENONE

Pasquetta all'Immaginario Scientifico di Pordenone

In cerca di qualcosa di originale per il lunedì di Pasquetta, magari che metta d’accordo grandi e piccini? Lunedì 2 aprile il museo dell'Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (mentre resterà chiuso domenica 1° aprile): oltre alla scienza da toccare nelle sale del museo, alle 15 prenderà il via un laboratorio per famiglie, per costruire insieme un pulcino molto particolare. maggiori dettagli, qui.

Pordenone: musei e gallerie chiuse a Pasqua, aperte a Pasquetta

I musei e le gallerie del Comune di Pordenone osservano la festività pasquale, ma saranno aperte il lunedì di Pasquetta, 2 aprile. Oltre alle collezioni permanenti sono in corso diverse mostre. Ecco qui tutti i dettagli.

GORIZIA

Con uova giganti e principesse il weekend di Pasqua sarà... dolcissimo

Il pomeriggio di Pasquetta si arricchisce di divertimento con 'Il mondo delle Principesse Show'. Alle 17 andrà in scena in Piazza Maravée uno spettacolo musicale ispirato alle canzoni dei più famosi film di animazione. Maggiori info, qui.

Proseguono anche nel weekend di Pasqua le visite primaverili al Giardino Viatori

Prosegue l’apertura al pubblico del Giardino Viatori, la splendida area verde di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia: anche nel week end pasquale, sabato 31 marzo, domenica 1 e lunedì 2 aprile sarà possibile accedere agli spazi di via Forte del Bosco dalle 15 alle 19 con visita guidata alle 17, grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici del Giardino Lucio Viatori. Per saperne di più, qui.

A Gorizia la Pasquetta si fa in Castello

Come da tradizione, la Pasquetta si passa nei prati. Ma a Gorizia il verde si trova anche in città, anzi addirittura in centro storico. Ecco com'è nata quattro anni fa l'idea di una Pasquetta all'aperto e sull'erba, ma nel cuore del Borgo Castello. E così anche quest'anno dalle 11 del mattino i goriziani, e i tanti appassionati della città, potranno trascorrere uno dei giorni più rilassanti e divertenti dell'anno a pochi passi da casa. Qui tutte le info.