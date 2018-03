Coppia di anziani derubata di 5 mila euro

MAJANO – Anziani ancora nel mirino dei malviventi. Questa volta è successo a Majano, nella zona di Tiveriacco, dove due ottantenni hanno subito il furto di circa 5 mila euro. Una donna è riuscita a entrare nella villetta dell’anziana coppia in pieno giorno e con la scusa di doversi riposare, utilizzando poi il foulard che indossava per coprire la visuale ai padroni di casa, ha dato modo a una complice di entrare e di rovistare nelle varie stanze. Quando il raid si è concluso, la donna si è congedata ringraziando i due anziani per l’ospitalità. Purtroppo quando sono andati nelle camere, i coniugi si sono accorti di essere stati derubati. Grande l’amarezza per essere stato gabbati a causa della troppa generosità. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.