“Storie di alternanza”, premio da 5 mila euro per il miglior video-racconto

UDINE - Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro particolarmente significativa, raccontata dagli studenti protagonisti attraverso un video, che concorrerà a vincere un premio di 5 mila euro. È il progetto 'Storie di alternanza' promosso da Unioncamere, cui la Camera di Commercio di Udine aderisce sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

PREMIO PER LICEI E ISTITUTI TECNICI - Il premio è suddiviso in due categorie: Licei e Istituti tecnici e professionali della provincia di Udine. Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che facciano parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani; abbiano completato un percorso di alternanza in imprese, enti o da professionisti e ne abbiano tratto una storia attraverso un video, in cui si mettano in evidenza l’esperienza, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor.

PREMIO LOCALE E PREMIO NAZIONALE - Le domande vanno inviate entro il 20 aprile e quindi il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo è locale, promosso e gestito dalla Cciaa, ed è di 5 mila euro. Il secondo è nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale e con un premio sempre di 5 mila euro.

Per informazioni: Segreteria organizzativa tel. 0432.273227-218 | e-mail: alternanza@ud.camcom.it.

Regolamento e modulistica disponibili su www.ud.camcom.it