Trump regala a Melania villa e tenuta nel Manzanese

MANZANO – Sfizio da ultramiliardiario o contentino per salvare un matrimonio sempre più in bilico? Forse un po’ tutte e due le cose. Ciò che è certo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha acquistato una villa, con tanto di terreni coltivati a vite, a ridosso dell’Abbazia di Rosazzo, nel territorio comunale di Manzano. La conferma arriva dai giornali sloveni e da alcuni siti vicini alla Casa Bianca.

ACCONTENTENTATA LA MOGLIE MELANIA - L’acquisto sarebbe stato fatto per accontentare la first lady, Melania, ex modella nata in Slovenia, che fin da ragazzina ha messo gli occhi sui colli orientali del Friuli e sulle colline che circondano l’Abbazia in particolare. Resta top secret la cifra sborsata per l’acquisto e soprattutto la villa prescelta. Di certo se ne saprà di più a breve, quando gli emissari di Trump cominceranno a girare per il Manzanese. E chissà quando la coppia presidenziale, Donald e Melania, farà la propria apparizione nella nuova tenuta 'made in Friuli'.

IMPULSO PER IL TURISMO? - L’affare concluso dal presidente degli Stati Uniti in Friuli potrà avere riflessi anche dal punto di vista turistico, con centinaia di persone, ne siamo certi, che una volta scoperta la location, per curiosità, vorranno attraversare i colli orientali per scattare una foto o semplicemente per sperare di vedere qualche volto noto. Staremo a vedere.