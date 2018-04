Incidente stradale sul cavalcavia ferroviario all'imbocco di viale Palmanova

UDINE – Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia ferroviario che collega viale Palmanova a piazza D’Annunzio. A scontrarsi sono state una Suzuki New Swift e una Nissan Almera, attorno alle 3.30. Feriti i due conducenti, che sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto insieme alla Polizia stradale. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

A finire in ospedale sono stati un 34enne di Udine, a bordo della Nissan, e un 23enne di Udine, alla guida della Suzuki. Entrambi sono stati portati al Santa Maria della Misericordia in ambulanza. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che si sono occupati della bonifica dell’asfalto.