Che tempo farà lunedì 2 aprile? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Salva la Paquetta in Friuli Venezia FGiulia. L'Osmer, infatti, per lunedì 2 aprile prevede, all mattino cielo sereno o poco nuvoloso, anche se farà piuttosto fresco, con possibili foschie o banchi di nebbia in pianura. In giornata cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa vento debole o moderato da sud-ovest. Zero termico a 1,600 metri circa.