Madre di due bambini perde la vita in un incidente stradale (© )

RIVIGNANO TEOR – Tragedia della strada nel pomeriggio di domenica primo aprile. Una donna di 43 anni, T.Z. le sue iniziali, residente a Bertiolo, madre di due bambini, ha perso la vita a Rivignano Teor, sulla provinciale 7. Il sinistro è avvenuto dopo che la famigliola aveva partecipato al pranzo di Pasqua. Per cause in corso di aggiornamento l’auto sulla quale viaggiava ha sbandato finendo contro parapetto in pietra del ponte sul fiume Stella.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo dell’elicottero ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Lievemente feriti il marito, che è riuscito a uscire dall'auto da solo, e i due figli di 10 e 15 anni che viaggiavano con lei sulla Opel Zafira e che sono stati accompagnati all'ospedale di Latisana. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco.