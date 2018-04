Da Povoletto a Mortegliano: ecco i 'pesci d'aprile 2018

UDINE – Giornata di burle e di ‘pesci d’aprile’ questo primo aprile 2018. Oltre a quello che vi abbiamo proposto come redazione del Diario di Udine (il regalo ‘made in Friuli’ di Donald Trump alla first lady Melania) sono stati segnalati scherzi a Povoletto, Mortegliano e Lignano. In tono minore, invece, l’atteso pesce d’aprile a Cussignacco, solitamente patria degli scherzi.

IL VELO OK A POVOLETTO – Nella notte di sabato a Povoletto è spuntato un Velo Ok, il temuto autovelox arancione che si incontra sempre più spesso sulle strade del Friuli. Peccato che altro non fosse che un bidone di latta colorato di arancione e posizionato a lato della strada, alle porte del centro abitato. C’è chi giura però di aver visto diversi automobilisti frenare alla vista di questo pesce d’aprile senz’altro riuscito.

IL MURO DI LIGNANO E L’ASCNSORE DI MORTEGLIANO – A Lignano Pineta un volantino annunciava la cerimonia inaugurale dei lavori di demolizione del muro del lungomare in piazza Marcello D’Olivo, mentre a Mortegliano veniva indicata la trasformazione del campanile più alto d’Italia in un’attrazione dotata di ascensore e di bar all’ultimo piano. Lavori finanziati da un noto imprenditore locale.

CUSSIGNACCO E CANAVACCIUOLO – Nella contea di Udine sud è apparso un volantino che annunciava dei casting per la trasmissione ‘Cucine da incubo’ di chef Canavacciuolo. Un casting utile per la puntata in onda domenica primo aprile proprio da Cussignacco, all’interno di un locale del centro top secret.