Alla scoperta del Fitosauro insieme al Soccorso Alpino Fvg

DOGNA - La stazione del Soccorso Alpino di Moggio Udinese e quella di Udine hanno accompagnato un folto gruppo di ragazzi delle scuole elementari di Osoppo, Venzone e Alesso lungo il percorso che conduce al sito geologico con orme fossili di vertebrati scoperto nel 1994 in Val Dogna ad oriente del piccolo abitato di Chiout di Puppe. Cinquanta i bambini partecipanti all'iniziativa, organizzata dal Comune di Dogna e guidata da tre geologi.

I tecnici del Cnsas, sette uomini in tutto, hanno predisposto due ponticelli in legno per oltrepassare l'alveo del torrente, mentre una bambina con problemi di deambulazione è stata trasportata mediante una sedia a portantina costruita appositamente da un tecnico del Soccorso Alpino. Per raggiungere il geosito infatti sarebbe necessario altrimenti guadare il torrente oppure fare un breve passaggio su roccia. Il soccorso collabora spesso con il Comune e altre associazioni in iniziative didattiche simili rivolte alle scuole e che comportino uscite in ambiente per fornire un supporto di sicurezza e appoggio. Sul posto erano presenti anche alcuni volontari della Protezione civile.