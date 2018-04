Perde il controllo dell'auto e mette a soqquadro un quartiere

TARCENTO – E’ successo nella notte tra sabato e domenica, svegliando mezzo quartiere. Un ‘botto’ molto forte, che ha messo in agitazione chi abita in via Dante Alighieri, a Tarcento. Erano circa le 2 quando un’auto ha perso il controllo ed è finita sul marciapiedi, centrando in pieno due bidoni dell’immondizia e altrettanti contenitori per l’umido, abbattendo un cartello stradale, un albero e danneggiando la recinzione di una casa. La persona alla guida però non si è fermato ed ha proseguito la sua folle corsa, lasciando un vero e proprio disastro sulla strada. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri di Tarcento, che stanno cercando di rintracciare l’autore dei danneggiamenti.