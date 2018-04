Serracchiani in lizza per la segreteria del Partito democratico

UDINE – Debora Serracchiani potrebbe diventare la nuova segretaria del Partito democratico. E’ il nome attorno a cui stanno lavorando i renziani, come anticipa il Corriere della Sera. «Il nome su cui si sta lavorando – scrive il quotidiano – è quello di Debora Serracchiani, ex vice segretaria del Pd, presidente dimissionaria della regione Friuli Venezia Giulia, neo eletta alla Camera dei deputati. La decisione definitiva non è stata ancora presa».

SARA' LEI A PRENDERE IN MANO IL PARTITO? - Potrebbe essere lei a succedere a Matteo Renzi, prendendo il posto dell’attuale reggente Maurizio Martina. Stando alle indiscrezioni del CorSera, infatti, i dem vedrebbero di buon occhio l’investitura di una donna alla guida del partito. Un incarico di grande prestigio per l’ex presidente del Fvg, che ormai da diversi anni è un elemento attivo della segreteria nazionale. Segreteria che aveva lasciato, il 6 marzo, dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo (qualche giorno prima rispetto a Matteo Renzi).