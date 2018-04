Furti nei centri commerciali: 3 denunciati e 3 in manette

UDINE – Tre persone sono state denunciate a piede libero e altrettante sono state arrestate dai carabinieri per furto. Si tratta di due distinti episodi accaduti nei giorni scorsi al Centro commerciale Città Fiera di Martignacco e all’Outlet Village di Aiello del Friuli.

Nel primo caso i carabinieri della locale stazione hanno bloccato tre ragazzi udinesi, due dei quali minorenni, responsabili del furto di capi d’abbagliamento dai negozi del Città Fiera. I tre sono stati quindi denunciati a piede libero alle rispettiva autorità giudiziarie. All’Outlet, invece, sono stati bloccati tre cittadini bulgari che si erano resi responsabili di taccheggi di calze e profumi all’interno dei negozi oltre che ai danni di un cliente. I tre sono stati pertanto tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso.