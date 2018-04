Chiede aiuto per un malore, aggredisce gli agenti e tenta di sfilargli la pistola: arrestato

UDINE – Uno studente egiziano classe 1985 è stato arrestato sabato sera dopo aver aggredito gli agenti della polizia e il personale medico. Non solo, oltre a tentare di impossessarsi della pistola di un agente, ha anche lanciato minacce nel nome di Allah e Maometto. E’ successo nel quartiere delle Magnolie, in borgo stazione.

TUTTO E' INIZIATO ALLE 13 - Il giovane si trovava in città con un regolare permesso di studio. Alle 13 ha allertato i soccorsi per un presunto malore. Giunti sul posto, 118 e Vigili del Fuoco, visto che il ragazzo non apriva la porta, sono riusciti a farsi dare una chiave di scorta dai vicini. A quel punto il 23enne è stato trovato sul pavimento ma cosciente. Cominciate le procedure di soccorso, il ragazzo si è ripreso, rifiutando le cure. Intanto sul posto è intervenuta anche una Volante della Questura di Udine per convincerlo a farsi controllare in ospedale. Al rifiuto del giovane ne è nata una colluttazione con spintoni e offese e così il 23enne è stato tratto in arresto.

IL TENTATIVO DI IMPOSSESSARSI DELLA PISTOLA - Prima di raggiungere la cella, però, il giovane egiziano ha accusato nuovamente un malore. Caricato in ambulanza insieme a un poliziotto, si è ripreso tentando di sfilare la pistola all’agente che lo stava accompagnando sul mezzo di soccorso. Quest’ultimo ha quindi chiesto rinforzo e l’egiziano se l'è presa anche con gli altri uomini in divisa una volta sceso dall’ambulanza. Immobilizzato, ha cominciato a minacciare tutti invocando l’islam, Allah e Maometto.