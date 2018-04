Scontro tra due auto sulla Sp 56: due feriti, uno dei quali in modo grave

PRECENICCO - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, assieme a una squadra del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro, sono intervenuti alle 15.30 di lunedì 2 aprile per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 56 nel comune di Precenicco.

GRAVE IL CONDUCENTE DELLA PANDA - Due autovetture, una Fiat Panda e una Mercedes classe A si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Su entrambe le autovetture si trovavano due persone. Il conducente della Panda è quello che ha riportato contusioni più gravi. Per estrarlo i Vigili del Fuoco sono stati costretti a tagliare con le pinze oleodinamiche il tetto dell'autovettura. L’uomo è stato portato in ospedale dai mezzi di soccorso del 118 così come l'altro conducente. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.