Investita mentre porta la bici a mano: grave 79enne

SAN DANIELE – Una donna di 79 anni è stata investita mentre stava portando la bici a mano sulla strada regionale 463, camminando sul lato sinistro della carreggiata. A travolgerla è stata un’auto condotta da una 85enne, per cause ancora in corso di accertamento.

LA DONNA E' STATA FERITA IN MODO GRAVE - Il fatto è accaduto lunedì 2 aprile attorno alle 10.15 tra San Daniele a Majano. La donna con la bicicletta ha riportato diverse fratture ed è stata portata in ospedale in gravi condizioni dall’elicottero del 118. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri delle stazioni di San Daniele e Martignacco.

APPENA USCITA DAL SUPERMERCATO - La donna era da poco uscita dal vicino supermercato Despar. Non avendo i documenti con sé, i carabinieri hanno provveduto alla sua identificazione grazie a uno scontrino del supermercato trovatole in tasca, rivolgendosi al personale della Despar.