Varmo, auto con 4 ragazzi a bordo si schianta contro l'ingresso di una fabbrica

VARMO – Un’auto con a bordo quattro persone è finita contro l’ingresso di una fabbrica, abbattendolo. Il fatto è successo martedì 2 aprile poco dopo le 17 a Varmo, in via Dell’Olmo. Feriti i quattro occupanti della Nissan Primera: tre ragazzi e una ragazza. Uno di loro è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto incastrato.

E' INTERVENUTO L'ELISOCCORSO - Sul posto, nell’area industriale di Varmo, sono giunti diversi equipaggi del 118 a bordo di ambulanza e dell’elicottero: quest’ultimo ha provveduto al trasporto in ospedale, a Latisana, del giovane più grave. Sono accorsi, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Codroipo e di Cervignano del Friuli. Ancora da definire le cause dell’incidente, che non ha visto coinvolte altre automobili.