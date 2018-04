Gli eventi in programma martedì 3 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Calendar Girls

Lo spettacolo - ispirato da una storia vera, il testo teatrale di Tim Firth è divenuto poi film di successo grazie alla regia di Nigel Cole e all’interpretazione di Helen Mirren - ha per protagoniste Angela Finocchiaro e Laura Curino, assieme alla ‘nostra’ Ariella Reggio, a Corinna Lo Castro, Carlina Torta, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Noemi Parroni, Titino Carrara e Stefano Annoni. La commedia, diretta da Cristina Pezzoli, sarà ospite del circuito Ert, martedì 3 aprile al Teatro Odeon di Latisana, alle 20.45.

Zerovskij - Solo per amore

Il 20 marzo 2017 Renato Zero annuncia quello che sarà il progetto più ambizioso di tutta la sua carriera: Zerovskij - Solo per amore, un doppio album ed un live senza precedenti. Ora quello spettacolo unico, che non è un concerto e neanche un musical, arriva sul grande schermo del Visionario martedì 3 e mercoledì 4 aprile alle 20. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘I patriarcjis di Aquilee e il Stât dal Friûl Patriarcjâl’

Martedì 3 aprile, alle 17.30, nel salone del Consiglio provinciale si terrà la presentazione del volume ‘I patriarcjis di Aquilee e il Stât dal Friûl Patriarcjâl’ di mons. Gian Carlo Menis.

Dialoghi in biblioteca

Il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura, apre il mese di aprile con un appuntamento speciale dedicato a una delle figure più celebri del Novecento. Martedì 3 aprile, alle 18, la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà una serata-omaggio alla memoria di Martin Luther King a 50 anni dalla scomparsa del pastore e attivista per i diritti civili, ucciso il 4 aprile 1968 a Memphis. L'incontro curato da Valerio Marchi, sarà introdotto dal direttore della biblioteca Joppi, Romano Vecchiet. Il programma dell'iniziativa sarà arricchito dalle letture di Alessandra Pergolese e da alcuni brani musicali proposti da Diego Perotti.

Sounds Good!

Continua l’appuntamento con Sounds Good!, ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano: in prima visione martedì 3 aprile alle 20 al Visionario Tonya (I, Tonya), l’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding. Come sempre disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.