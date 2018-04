Terza corsia: nuovo intervento, con chiusura notturna

FVG - La chiusura autostradale della A4, prevista questa notte, per lavori relativi alla costruzione della terza corsia nel cantiere del terzo lotto (nuovo ponte Tagliamento – Gonars) è stata rinviata, a data da destinarsi, a causa del maltempo. Un altro intervento, già pianificato per la notte di domani (giovedì 5 aprile), verrà invece eseguito.

I LAVORI - Si tratta del riposizionamento della barriere new jersey sul nodo di Palmanova che richiederà una piccola chiusura. Dalle 22 di giovedì cinque, alle 5 del mattino di venerdì 6 aprile sarà chiusa al traffico soltanto una rampa del nodo. I veicoli provenienti da Venezia dovranno uscire al casello di Palmanova per poi rientrare in direzione Udine, mentre quelli provenienti da Trieste non avranno nessuna limitazione.