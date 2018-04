La stagione dello sci chiude con 4 incidenti sulle piste

SUTRIO – La chiusura della stagione dello sci in Carnia è stata caratterizzata da una serie di incidenti sulle piste del comprensorio dello Zoncolan che hanno richiesto l’intervento del personale del 118 insieme a quello che per tutta la stagione invernale si è occupato della sicurezza dei tracciati.

Tre incidenti si sono verificati tra mezzogiorno e le 13.30. Il primo è avvenuto sulla pista Tamai, dove due sciatori si sono scontrati, con un 52enne di Pozzuolo del Friuli che ha riportato un trauma cranico. Soccorso dal personale della Polizia di Stato, è stato trasportato in elicottero a Udine per accertamenti. Negli stessi momenti un altro incidente si verificava allo sbarco della seggiovia quadriposto Val di Nuf. In questo caso un 54enne di Pagnacco, dopo una caduta, lamentava un forte dolore all’anca. Trasportato a valle, è stato accompagnato al Pronto soccorso di Tolmezzo. Il terzo allarme è arrivato per la caduta di una ragazzina di 10 anni impegnata in una gara sociale. Anche per lei è scattato il trasferimento in ospedale.

Infine, alla chiusura degli impianti, sulla pista Canalone che dallo Zoncolan porta a Ravascletto, una donna di Trieste è caduta procurandosi una distorsione a un ginocchio. Anche per lei è stato necessario il trasporto al nosocomio del capoluogo carnico.