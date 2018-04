Sfera Ebbasta, l’artista più discusso del momento in concerto in Fvg!

LIGNANO - Dopo il grande annuncio del ritorno live in Friuli Venezia Giulia di Fabri Fibra, ancora grande rap protagonista all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, con l’annuncio dell’arrivo di quello che è considerato il nuovo ‘king’ di questo genere e della nuova corrente ‘trap’ italiana e internazionale. Sabato 4 agosto (inizio alle 21.30) a salire sul palco dell’Arena sarà Sfera Ebbasta, l’artista più discusso del momento, idolo del pubblico giovane, che porterà a Lignano l’unica data regionale del suo nuovissimo ‘Rockstar Tour 2018’, i cui concerti estivi seguono il successo da tutto esaurito delle date primaverili nei club e palazzetti. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono già in vendita sul circuito Ticketone.

FRA I GRANDI CONCERTI IN PROGRAMMA all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro ricordiamo i live della star di Amici, Riki (12 luglio), l’atteso ritorno dei Kasabian, indie rock band britannica amata in tutto il mondo (18 luglio), il concerto del principe della musica italiana Francesco De Gregori (19 luglio), il ritorno live del rapper italiano Fabri Fibra (28 luglio) e il concerto della punk rock band Sum 41 (1° settembre).

Biglietti in vendita su www.azalea.it.