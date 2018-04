Grandi eventi, il Comune cerca sponsor privati

UDINE - Da Friuli Doc al Capodanno, dalla Notte Bianca alle iniziative del Natale. Anche quest'anno i grandi eventi organizzati dall'ufficio Turismo e Marketing urbano del Comune di Udine cercano sponsor privati. Per questo motivo, sul sito internet di palazzo D'Aronco (www.comune.udine.gov.it) è disponibile, fino al 30 aprile, un avviso aperto a chiunque sia potenzialmente interessato a sostenere le principali manifestazioni cittadine con sponsorizzazioni dirette e indirette mediante la fornitura di beni e servizi per sostenere i grandi eventi cittadini.

IL BANDO - Il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, infatti, consente alle pubbliche amministrazioni di poter reperire risorse mediante delle sponsorizzazioni private. Un'opportunità che il Comune cerca di cogliere in una fase storica in cui i tagli ai bilanci delle amministrazioni pubbliche sono sempre più consistenti. Una volta ricevute le proposte l'amministrazione si riserva comunque la facoltà di accogliere e negoziare le offerte presentate. Il bando, che come ricordato è aperto fino al 30 aprile, verrà inviato anche alle principali associazioni di categoria. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turismo del Comune, telefonando allo 0432 1272.361/275 o inviando una email all’indirizzo turismo@comune.udine.it.