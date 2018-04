‘Scoprire camminando il parco’: una mostra per la riapertura del centro visite di Prato di Resia

RESIA - La primavera porta con sé la riapertura del Centro visite di Prato di Resia ricco di allestimenti e postazioni interattive in grado di fornire le informazioni necessarie a quanti vogliono conoscere ed esplorare l’area protetta e le sue peculiarità. Qui sabato 7 aprile, alle 17, verrà presentata la mostra fotografica ‘Scoprire camminando il parco - 20 anni di escursioni naturalistiche guidate all'interno dell'area protetta’.

LA MOSTRA, promossa dal gruppo ‘Scoprire Camminando’ espone immagini riprese durante l'attività escursionistica promossa dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie sin dalla nascita dell'area protetta, nel 1996. Quasi contemporaneamente alla nascita del Parco, muoveva i suoi primi passi ‘Scoprire Camminando’, il format dell'escursionismo naturalistico guidato in Friuli Venezia Giulia che alla fine degli anni 90 si presentò per rispondere all'esigenza di un nuovo modo di vivere la natura da parte di un pubblico composto principalmente da famiglie. L'incontro tra tutela della natura partecipata e turismo esperienziale consapevole, si è rivelato efficace sin dall'inizio, trovando nella formula dell'escursione naturalistica guidata il giusto equilibrio per una crescita condivisa che è proseguita rafforzandosi negli anni.

LE ESCURSIONI nel Parco, rivolte a chi voleva osservare con ottica nuova un territorio poco noto e all'apparenza poco esteso, hanno rivelato aspetti e luoghi del tutto sconosciuti, ricchissimi di biodiversità, e di grande bellezza, trasformandosi in ‘esplorazioni ambientali’ via via più approfondite. Grazie al contemporaneo ampliamento di servizi e offerte da parte del Parco (strutture, sentieri, programmi di sviluppo), la generica escursione naturalistica si è diversificata in escursione floristica o faunistica, trekking di più giorni, escursione transfrontaliera in altre aree protette limitrofe, escursione in bicicletta, acquatrekking, ciaspolata, il workshop fotografico, arricchendo progressivamente l'offerta ecoturistica.

QUESTA MOSTRA, realizzata dai fotografi durante le uscite di ‘Scoprire Camminando’, cerca di sintetizzare un percorso conoscitivo e condiviso lungo vent'anni e duecento escursioni, che vede protagonisti da un lato la natura dell'area protetta e dall'altro l'uomo, in questo caso ‘escursionista della

domenica’.L'ESPOSIZIONE rappresenta, o cerca di esprimere, una testimonianza di esperienze edificanti, vissute in modo sostenibile e discreto, con l'auspicio che anche in futuro costituiscano la chiave di lettura dell'immenso patrimonio ambientale del Parco della Prealpi Giulie. La mostra resterà aperta ogni giorno fino a domenica 27 maggio con orario 9– 13 e 14 – 17.

Maggiori informazioni si possono ottenere chiamando gli uffici del Parco o visitando il sito www.parcoprealpigiulie.it