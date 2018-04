‘Valà Oreste’: il teatro in friulano arriva alla Corte di Osoppo

OSOPPO - Ritorna alla ribalta la Compagnia Teatrale di Ragogna (Sabato 7 aprile alle 20.45, al Teatro della Corte di Osoppo) con la sua produzione ‘Valà Oreste’, opera comica in lingua friulana realizzata con la consulenza alla regia di Luca Ferri e i costumi di Emmanuela Cossar: La vicenda narra le vicissitudini di un maggiordomo precario al servizio di una coppia "scoppiata", di cui subisce vizi e manie.

LO SPETTACOLO si differenzia totalmente, per originalità del soggetto, dalle precedenti commedie, benché il punto fermo rimanga sempre la ricerca del sorriso e la voglia di stupire coccolando un pubblico ampio che unisce bambini, adulti e anziani. Le tante vicissitudini di questa buffa vittima dei folli provocano stress, agitazioni, strane malattie e allergie; un po' come per tutti noi nella società di oggi. Venite a vederle da fuori, da vicino, da molto vicino, e... da dentro. Forse troverete la soluzione ai vostri tic, alle vostre debolezze. Forse no. Ma se vedrete Oreste e le sue reazioni, rimarrete o... resterete a bocca aperta. La Compagnia Teatrale di Ragogna è un pezzo di storia della comicità friulana, che con un ritmo giovane e una scrittura sempre originale, ha rappresentato i suoi spettacoli in ogni angolo della regione divertendo sempre il suo pubblico. Lo spettacolo è in friulano ma assolutamente comprensibile anche ai non friulani, linguisticamente parlando, garantendo risate a tutta la platea. L'opera è la decima creazione del gruppo Ragonese, presente sulle scene da oltre 20 anni e sostenuta da un fedelissimo pubblico.

