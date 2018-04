Cocaina, marijuana e due buste di finta urina per eludere i controlli: arrestati

UDINE – Due persone, un 36enne albanese e un 49enne udinese, sono stati arrestati domenica 1 aprile dalla Polizia di Udine dopo essere stati scoperti con addosso dieci grammi di cocaina, dieci di marijuana insieme all’occorrente per preparare le dosi destinate allo spaccio. Non solo, in seguito a una perquisizione domiciliare sono spuntate anche due buste di plastica termosaldate di finta urina, di solito utilizzate per eludere i controlli antidroga.

CONTROLLO SCATTATO IN VIA BERTALDIA - Il controllo da parte delle squadre Volanti è scattato nei pressi dell’area verde intitolata ai martiri delle Foibe, in via Bertaldia, dove i due uomini erano a bordo di un’automobile di grossa cilindrata. Trovata la droga i poliziotti hanno effettuato anche le perquisizioni domiciliari, ritrovando in casa il materiale per tagliare lo stupefacente e la finta urina.