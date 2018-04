Autostrada 'intasata': chiuso lo svincolo di Villesse

FVG - Traffico molto molto intenso, sulla A4 Trieste – Venezia, soprattutto per quanto riguarda i flussi di mezzi pesanti. Dopo lo stop delle festività pasquali, durante le quali la giornata a più forte intensità di traffico – come previsto - è stata quella di Pasquetta, a partire dalle 14 di martedì 3 aprile, pomeriggio, la mobilità commerciale è ripresa alla grande e gli effetti si sono subito fatti sentire. La situazione più critica è in A34 (Villesse – Gorizia) dove si sono formate lunghe code in barriera di Villesse, direzione Bivio A4. Per ridurre la pressione sulla A4, alle 15.30 è stato chiuso lo svincolo in entrata a Villesse, in direzione bivio A4. Chi proviene da Gorizia ed è diretto a Udine deve quindi uscire a Gradisca e poi rientrare in autostrada al casello di Palmanova. Chi è diretto verso Venezia possono rientrare a San Giorgio o a Palmanova. Attualmente (alle 16,30) si registrano code anche in A4, fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro.