Campoformido, scontro tra due vetture a Bressa

CAMPOFORMIDO – Spettacolare incidente nel pomeriggio di martedì 3 aprile a Bressa di Campoformido. Poco prima delle 18, in via Principe di Piemonte, due vetture si sono scontrate in maniera piuttosto violenta. Una delle auto è addirittura finita ruote all’aria. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto in un tratto di strada particolarmente stretto, tra le case del borgo. A essere coinvolte una Peugeot 106, che ha finito la sua corsa sul marciapiede, e una Fiat Multipla, che si è ribaltata su un fianco. Sul posto forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e personale del 118.

+++ SEGUONO AGGIORNAMMENTI +++