Gli eventi in programma mercoledì 4 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 4 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

'Luciano Lunazzi ritorna in strada'

Una ventina di vetrine tra bar, negozi e altre attività commerciali di un tratto di via Cividale stanno per tingersi con i colori sgargianti dei famosi 'cartoni' dipinti da Luciano Lunazzi. Sarà inaugurata mercoledì 4 aprile alle 20.30 davanti al bar 'Alla Tavernetta', in via Cividale 66, la mostra 'Luciano Lunazzi ritorna in strada', un vero e proprio omaggio-ricordo, più che un'esposizione, delle opere dell'artista udinese prematuramente scomparso il 4 ottobre scorso. Maggiori info, qui.

Arriva Slava’s Snowshow

Tutte le definizioni si sciolgono come neve al sole quando si tratta di Slava’s Snowshow , lo spettacolo ipnotico e travolgente del clown dei clown Slava Polunin. Un concentrato di fantasia e di sogni, un mondo colorato e poetico è quello che il più celebrato artista circense di tutti i tempi porterà in scena fra poco - dal 4 all’8 aprile - al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per le uniche cinque date previste in Regione e che è, di fatto, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa 2017/18 del Teatro Nuovo. Maggiori info, qui.

Fuori fuoco

Il racconto, grazie alla nuova produzione teatrale del Css Teatro stabile di innovazione del Fvg, è diventato uno spettacolo per la Stagione Contatto Tig Teatro per le nuove generazioni in matinée per le scuole e che eccezionalmente ora replica in serale mercoledì 4 aprile, alle 20, al Teatro S. Giorgio di Udine, per spettatori dai 10 anni e per tutti. Maggiori info, qui.

Macbeth

L’amore sempre vivo di Giuseppe Verdi per le opere di Shakespeare iniziò proprio con Macbeth, la tragedia che il Maestro considerava ‘una delle più grandi creazioni umane’. Mercoledì 4 aprile alle 20.15 Macbeth arriva sullo schermo del cinema Centrale, in diretta via satellite dalla Royal Opera di Londra. Dirige Antonio Pappano con un magnifico cast che comprende Anna Netrebko, ´eljko Lučić e Ildebrando D’Arcangelo. La prevendita è già attiva online e presso la cassa del cinema. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

La lenghe in rêt, la rêt par furlan: WordPress e altris struments informatics

Mercoledì 4 aprile alle 18 si parlerà di lingua friulana, internet e nuove tecnologie. L'incontro, dal titolo La lenghe in rêt, la rêt par furlan: WordPress e altris struments informatics, partirà dalla presentazione della versione in friulano di quello che è il gestionale (gratuito) più usato per la creazione di siti internet e blog (WordPress, appunto), realizzata recentemente da Ensoul su iniziativa dell'ARLeF, per allargarsi agli altri più importanti strumenti informatici in lingua friulana e per la lingua friulana, a disposizione di tutti i cittadini. L'argomento sarà affrontato dal presidente dell'ARLeF Lorenzo Fabbro, da Fulvio Romanin di Ensoul, da Sandri Carrozzo della cooperativa Serling e da Federica Angeli, operatrice dello Sportello regionale per la lingua friulana.

L’Ora delle Storie

Le storie più avventurrose, i luoghi più misteriosi, i personaggi più avvincenti e, naturalmente, gli ascoltatori più coraggiosi. Sono gli immancabili ingredienti dell'incontro di questa settimana dell'Ora delle Storie, l’appuntamento di narrazione per bambini organizzato dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’. Mercoledì 4 aprile dalle 17 alle 17.50 i piccoli appassionati di storie potranno ascoltare le esperienze di Giada Rossi, presidente di Kaleidoscienza, associazione culturale che si occupa di divulgazione scientifica. L'ospite dell'incontro accompagnerà i bambini alla scoperta della scienza come avventura attraverso un'attività di tassellazione dello spazio che permetterà di creare un'originale ambientazione urbanizzata o naturale, a scelta dei partecipanti. Proprio in quest'ottica i bambini interessati sono invitati a portare all'incontro modelli di animale o personaggi per contestualizzare il percorso che realizzeranno. Come sempre gli incontri dell'Ora delle storie sono aperti liberamente e gratuitamente ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.