Laboratorio di scrittura creativa con le Officine Giovani

UDINE - Un viaggio nell'affascinante mondo della scrittura creativa alla scoperta, tra realtà e immaginazione, di emozioni, desideri, pensieri profondi e grandi speranze. Alle Officine Giovani sono aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio di scrittura creativa ‘Ritratti fuori dal coro’, curato e realizzato da Nicoletta Oscuro, attrice e cantante impegnata da anni in numerosi progetti teatrali e musicali. L'iniziativa propone un ciclo di cinque appuntamenti curati in collaborazione con la biblioteca civica di Udine. Gli incontri, ospitati nei locali di piazzale Valle del But 3, inizieranno lunedì 23 aprile alle 14 per poi proseguire il 7, 17, 21 e 28 maggio, sempre dalle 14 alle 16. A chiudere idealmente il percorso sarà un evento organizzato in occasione della Notte dei lettori, in programma a Udine l'8 e il 9 giugno.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA ed è rivolta principalmente alle ragazze e ai ragazzi dai 16 ai 20 anni. Le iscrizioni devono essere effettuate entro martedì 17 aprile. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0432 541975 dalle 18 alle 21.30 nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e dalle 14.30 alle 18 il sabato, oppure inviare una email all’indirizzo officinegiovani@gmail.com. Le Officine Giovani sono un Servizio del Comune di Udine – Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità.