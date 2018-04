Lavora sulla spiaggia e si amputa un dito della mano

LIGNANO SABBIADORO – Un 59enne dipendente della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa si è ferito a una mano nel pomeriggio di martedì 3 aprile. L’incidente sul lavoro, come anticipa Il Gazzettino, si è verificato in spiaggia. L’uomo, residente a Lignano, che durante la stagione estiva fa il bagnino, stava lavorando per spostare le barriere di protezione che vengono posizionate d’inverno in spiaggia. Per cause in corso di accertamento il 59enne si è semi-amputato un dito.

Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato portato all'ospedale di Pordenone, specializzato in questo tipo di traumi, dove i medici sono intervenuti per ridurre la lesione al dito. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ufficio spiaggia 1.