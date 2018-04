NoExit invade la città di Zombie: a Udine la prima nazionale

UDINE - ‘Apocalisse Zombie’ si chiama così la nuova Escape Room in programma venerdì 6 aprile, in una prima assoluta nazionale: l’esperienza è un mix di teatro immersivo ed escape room, appunto, con la trama tipica di un film apocalittico che trae ispirazione da colossal quali Resident Evil e Io Sono Leggenda. Solo 40 i fortunati partecipanti, selezionati tra i moltissimi richiedenti, ma i creatori Lorenzo Polentes, Denis Miconi e Robin Gentile già assicurano: «Dopo Udine, Milano, ma poi torneremo per le repliche!»

NO EXIT non è una normale Escape Room: è una sorta di film vissuto in prima persona nell’atmosfera inquietante di una Villa apparentemente abbandonata (sono presenti degli attori). Qui i partecipanti si ritrovano a ripercorrere una vicenda noir di cui devono scoprire tutti i retroscena e e a mettere alla prova le proprie abilità al fine di trovare le risposte che possano soddisfare il Padrone della Villa e garantire loro una via di fuga dal luogo in cui si ritrovano rinchiusi.Cooperazione e intuizione da un lato… mistero, brivido e azione dall’altro: questo è, dunque, il mix di ingredienti della prima e più amata Escape Room udinese, che ha già visto la partecipazione di più di 10 mila persone e che è ora al secondo posto fra tutte le attività in Italia presenti sulla sezione ‘giochi e divertimento’ di TripAdvisor!