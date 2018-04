Avventore di un locale dà in escandescenza, all'arrivo dei carabinieri li aggredisce: arrestato

UDINE – Il cliente dà in escandescenza e arrivano i carabineiri, ma l’uomo non si calma e aggredisce i militari.

I FATTI - Tutto è avvenuto nel pomeriggio del 3 aprile, nel pieno centro di Udine, in via Paolo Sarpi. Un avventore, un pregiudicato di 48anni, P.M., queste le sue iniziali, ha dato in escandescenza mentre si trovava in un esercizio pubblico, tanto che si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

ALLA VISTA DELLE DIVISE LA SITUAZIONE È PEGGIORATA - Quando i carabinieri del Radiomobile di Udine sono intervenuti le cose non sono migliorate: alla vista dei militari l’uomo ha dato ulteriormente in escandescenza oltraggiando i militari e aggredendoli a calci per tentare di sottrarsi al controllo, provocando a uno dei due delle lievi lesioni.

L’ARRESTO - Gli uomini dell'Arma hanno quindi arrestato il 48enne che è stato trattenuto in caserma di sicurezza fino alla convalida del fermo prevista nella giornata del 4 aprile.