Lunedì 9 aprile Salvini sarà di nuovo in Friuli Venezia Giulia

UDINE – Matteo Salvini torna in Friuli Venezia Giulia. Il leader della Lega lascerà Roma per dare una mano a uno dei suoi fedelissimo, Massimiliano Fedriga, nella campagna elettorale per le Regionali, e di Pietro Fontanini per le Comunali di Udine. Salvini resterà in Fvg per tutta la giornata di lunedì 9 aprile, toccando le province di Gorizia, Udine e Pordenone.

IL PROGRAMMA DELLA VISITA - Il suo tour inizierà alle 9 da Fogliano-Redipuglia, con un incontro con i cittadini e i candidati al Cikke Caffè di via III Armata 64. A seguire visita e deposizione di fiori al Sacrario di Redipuglia. Alle 10.30 è previsto l’arrivo a Udine con l’inaugurazione della sede elettorale in via delle Ferriere 31 e con un incontro con i cittadini alla trattoria ‘da Pozzo’ di piazzale Cella. La mattinata di Salvini terminerà a San Daniele alle 12.30, tra piazza Umberto I e la sala polifunzionale di Villanova di San Daniele. Alle 14.30 il leader della Lega sarà a Spilimbergo, in piazza Garibaldi, e alle 17 toccherà Brugnera per un incontro con agricoltori, allevatori e cacciatori nell’azienda vitivinicola Borgo Veritas. A seguire, alle 17.45, incontro pubblico in via ss.Trinità. Chiuderà la giornata in Fvg, alle 19, la tappa di Sacile, nel cortile di palazzo Ragazzoni, in via Pietro Zancanaro 2.