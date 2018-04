Gli eventi in programma giovedì 5 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 5 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

‘Poesia senza fine’

A 87 anni Alejandro Jodorowsky, scrittore, fumettista e regista di classici come El Topo e La Montagna Sacra, ci regala un film meraviglioso pieno di vita ed emozioni. ‘Poesia senza fine’ è il secondo capitolo autobiografico dell’artista di origini cilene e comincia proprio dove si interrompe La danza della realtà, cronaca dell’infanzia cilena dell’autore. Il film sarà in programma domani giovedì 5 aprile alle 20 al Visionario. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

L’Ora delle Storie

Le storie più avventurrose, i luoghi più misteriosi, i personaggi più avvincenti e, naturalmente, gli ascoltatori più coraggiosi. Sono gli immancabili ingredienti dell'incontro di questa settimana dell'Ora delle Storie, l’appuntamento di narrazione per bambini organizzato dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’. Giovedì 5 aprile alle 17, per il ciclo ‘Pagine al vento’, torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa nella biblioteca di viale Forze Armate 4. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Bruno Canino, pianoforte

Ospite richiesto e acclamato, anche quest’anno torna a Udine Bruno Canino, all’interno del cartellone della novantaseiesima Stagione degli Amici della Musica. Giovedì 5 aprile, al Teatro Palamostre con inizio alle 20.30, ecco quindi un grande protagonista, riconosciuto come uno dei massimi cameristi e pianisti dei nostri tempi.

Conferenza di Marco Toller alla Nico Pepe

Il percorso di studi e approfondimenti intorno alla Voce non conosce sosta alla Nico Pepe, segnaliamo l'interessante appuntamento che Marco Toller, docente di Educazione della Voce e Canto presso la Civica Accademia, terrà giovedì 5 aprile alle 18 sul tema della ‘Costruzione dell'Identità Vocale: deformazione o trasformazione?’. La voce è un tratto caratterizzante della nostra identità: è frutto di un progressivo condizionamento che al contempo ci definisce e limita. Per informazioni: 0432.504340, accademiateatrale@nicopepe.it, www.nicopepe.it.