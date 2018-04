Bini presenta la sua squadra pronta per rilanciare «economia e lavoro»

UDINE - Sergio Bini, leader di Progetto Fvg, lancerà la corsa che si chiuderà il 29 aprile 6 aprile alle 18.30 al padiglione 8 della Fiera di Udine. E lo farà presentando tutta la squadra dei candidati assieme a Massimiliano Fedriga, cercando di replicare il pienone della convention dello scorso anno. L’imprenditore che più di anno fa ha fondato il movimento civico spara in anteprima una cartuccia, che fa parte del programma di Progetto Fvg: «Al centro delle nostre proposte - annuncia Bini - c’è il rilancio occupazionale ed economico. L’obiettivo è di 20 mila posti di lavoro in più nei prossimi cinque anni. La mia idea è quella dei 'laboratori fiscali': esistono zone più depresse di altre, penso al goriziano o all’alto Friuli. Ecco, qui cercheremo di azzerare l’Irap per poter attrarre nuove imprese e creare posti di lavoro. Solo così è possibile rilanciare la nostra economia, fatta di piccole e medie imprese, e di un tessuto commerciale diffuso". I temi del lavoro e dell’economia sono quelli che più mi interessano, vista anche la mia storia di imprenditore: viviamo in un regione che ha sofferto più di altre, e anche se siamo ripartiti, non possiamo certamente dire che siamo tornati ai livelli pre-crisi. Solo il lavoro e lo sviluppo, unitamente ad idee forti e realizzabili, possono invertire questo trend».

INSIEME A 'PER UNA REGIONE SPECIALE' - Sergio Bini, nel corso della conferenza stampa in cui ha partecipato anche Emanuele Zanon, presidente di Regione Speciale, l’associazione che si è unita assieme a Progetto Fvg, ha toccato anche altri punti del programma, come il rilancio del commercio: «Se parliamo dell’udinese, circoscrizione in cui tra l’altro io sono capolista, parliamo di un territorio depresso, in particolare la città di Udine, il cui centro storico è sofferente. Mancano iniziative per attrarre le persone, e troppe sono le serrande chiuse. C’è stata una buona legge voluta dall’allora presidente Illy, la 29 del 2005, che parlava di centri commerciali naturali. In questi ultimi anni invece troppe politiche negative hanno svuotato i centro storici. Dobbiamo invertire questa tendenza con aiuti forti e mirati».

IL 29 APRILE PER CAMBIARE DIREZIONE - «Abbiamo lanciato Progetto Fvg, un anno fa, dal padiglione 8 con più di 800 persone - conclude Bini in vista dell’appuntamento di venerdì 6 aprile - e scaramanticamente abbiamo scelto ancora una volta questo spazio. Per il nostro movimento sono stati mesi importanti e a differenza di chi ci guardava con sospetto possiamo dire ora che certamente siamo più forti, più vivi e più grandi come recita il nostro claim. In soli due giorni abbiamo raccolto tutte le firme per poterci presentare in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali. Il 29 aprile sarà una data importantissima per il Friuli Venezia Giulia: i cittadini potranno cambiare direzione con il loro voto, segnando in modo netto la discontinuità con il passato. Progetto Fvg è l’unica lista civica della coalizione che appoggia Massimiliano Fedriga. Con noi ci sono quelli che io definisco gli 'eroi di frontiera', ovvero i sindaci, tanti professionisti, imprenditori, persone che arrivano dal mondo del volontariato».