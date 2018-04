Un laboratorio di robotica per bambini e ragazzi dai 3 anni in su

FAGAGNA - Per i nostri bambini e ragazzi i robot non sono più oggetti della fantasia, ma hanno assunto la concretezza dei loro giocattoli e di molti oggetti di uso quotidiano che si possono programmare per rispondere alle più svariate necessità. Ecco da dov’è nata l’idea di realizzare uno spazio in cui i bambini e i ragazzi possano avere una prima conoscenza dei concetti che stanno alla base della robotica e della programmazione, in una sorta di nuova bottega artigianale in cui tutti siano coinvolti in attività pratiche di elaborazione creativa a contatto con le tecnologie più attuali (Bee-Bot, Lego WeDo e Mindstorms, LittleBits, Arduino, ecc.).

LA REALIZZAZIONE DELL’ATELIER è stata possibile grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ottenuto da un progetto di partenariato che comprende, oltre all’Istituto Comprensivo, i Comuni di Fagagna e di San Vito di Fagagna, il Museo della Vita Contadina di Cjase Cocèl, l’Oasi dei Quadris, il Fab-Lab di Udine, il Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo di Fagagna. La dotazione è stata completata grazie alle sponsorizzazioni e alle donazioni di alcune attività produttive del territorio (Simat machines&robotics, Pratic, Euro Cakes, Freud), con le quali l’Istituto ha instaurato un fattivo rapporto di collaborazione.

L’ATELIER PROPORRÀ ATTIVITÀ ADATTE A TUTTI GLI ALUNNI, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado, ma anche laboratori di aggiornamento per i docenti. Nel corso delle attività bambini e ragazzi impareranno a progettare, a condividere idee ed a collaborare per risolvere problemi pratici. La robotica educativa permette infatti di avere strumenti ludici, ma tecnologicamente validi, che rendono i bambini ed i ragazzi soggetti attivi nella costruzione di competenze spendibili in un proprio percorso formativo aggiornato e orientato anche a future possibilità di occupazione. L’inaugurazione si terrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Fagagna, in via dei Colli a Fagagna, venerdì 6 aprile alle 17.30. Verranno in tale occasione presentate le attività svolte con i bambini e i ragazzi ed i progetti futuri.

Sito internet dell’atelier: edu.icfagagna.gov.it